أرخص وألذ حلويات رمضان.. طريقة عمل الجلاش بالفول السوداني

يعد الجلاش بالفول السوداني من الأكلات الشهية التى تقدم في شهر رمضان حيث أنه من أسهل وأرخص والذ أنواع الحلويات.

نعرض لكم طريقة عمل الجلاش بالفول السوداني من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الجلاش

عجينة جلاش

زبدة لدهن الجلاش

للحشوة

١/٢ ٢ كوب حليب

٣/٤ كوب سميد

١/٢ كوب سكر

فانيلا

١٥٠ جرام زبدة فول سوداني

فول سوداني

طريقة عمل الجلاش بحشوة الفول السوداني

ضعي اللبن في حلة متوسطة وضيفي عليه السميد والسكر والفانيليا وزبدة الفول السوداني على النار .

استمري في التحريك حتى التماسك وافردي ورق من الجلاش وادهنيه بالزبدة ثم طبقة اخرى من الجلاش.

ضعي في الجلاش الحشوة بعد ان تبرد ثم اغليقه على شكل مربع أو اسطوانات

كرري الخطوات مع باقي كمية الجلاش ثم ادخليها في فرن ساخن وزينيه بالشربات والسوداني المجروش ويقدم باردا