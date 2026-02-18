البيت الأبيض: ترامب يعلن 5 مليارات دولار لدعم غزة.. وتحذيرات مباشرة لإيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكشف خلال اجتماع «مجلس السلام» عن تعهد الدول الأعضاء بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود في غزة، في إطار تحركات دولية لإعادة الاستقرار إلى القطاع، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح أن الدول الأعضاء خصصت آلاف الأفراد للمشاركة في قوة استقرار دولية في غزة؛ بهدف دعم الأمن وتهيئة الأوضاع لمرحلة أكثر استقرارًا على الأرض.

ضربة ضد طهران

وفيما يخص الملف الإيراني، أكد البيت الأبيض أن من الأفضل لإيران إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى وجود دوافع عديدة قد تدفع واشنطن لتنفيذ ضربة ضد طهران إذا استمر تعثر المفاوضات.

الضربة الأمريكية السابقة

وشدد على أن الضربة الأمريكية السابقة نجحت في تدمير منشآت نووية إيرانية، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تنتظر تفاصيل إضافية من الجانب الإيراني خلال أسبوعين، في ظل تقدم وصفه بأنه «ضئيل» في مسار التفاوض.