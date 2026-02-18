قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل منّاعة الحلقة الأولى .. هند صبري أمام أخطر اختبار بعد مقتل زوجها

هند صبري - مسلسل مناعة
هند صبري - مسلسل مناعة
سعيد فراج

منذ اللحظة الأولى، تطل علينا هند صبري بشخصية تمزج بين الحكمة وقوة بنت الحارة، لتقدّم شخصية “غرام” بكل تفاصيلها: الفتاة الشعبية، وطريقة كلامها المتقنة، حيث إنها ليست مجرد زوجة لتاجر مخدرات، بل تمثل عمود البيت وصمام أمانه، في قلب أحداث مسلسل منّاعة. 

ظهر ذلك جلياً في موقفها مع أختها؛ فحين اكتشفت "غرام" وقوع الفتاة في الخطأ مع "المكوجي"، اختارت أن تحافظ عليها بحكمة استراتيجية، أجبرت الجميع على إتمام الزيجة سريعاً، حاميةً شرف العائلة ومثبتةً أنها تملك عقلاً يسبق العاطفة بمراحل.

هند صبري - مسلسل مناعة 

تتصاعد الأحداث حين يقرر "فتحي" وصديقه (أحمد خالد صالح) كسر القواعد المتعارف عليها في عالم المخدرات، قررا الانفصال عن "المعّلم" الكبير ليصبحا "معلمين" مستقلين.وبينما كانت "غرام" تجهز حقائب السفر للإسكندرية، كان القدر يجهز لها "حقيبة" من نوع آخر. 

فقد استقبلت غرام زوجاً غارقاً في دمائه بعد كمين غادر. في مشهد تراجيدي، يلفظ فتحي أنفاسه الأخيرة بين يديها، لكنه قبل أن يرحل، ترك لها "الإرث الملعون" وهي شنطة مخدرات، ووصية باللجوء إلى "المعلم" طلباً للحماية.

الأسئلة التي تتركها الحلقة الأولى، هل ستكتفي غرام بالاحتماء تحت جناح القاتل (المعلم) كما أوصاها زوجها؟ أم أنها ستستخدم ذكائها المتوارث، لتبني إمبراطوريتها الخاصة؟

مسلسل منّاعة

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

هند صبري خالد سليم أحمد خالد صالح كريم قاسم مسلسل مناعة مسلسلات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

ترشيحاتنا

البنك الزراعى

البنك الزراعي المصري يختار عمرو الليثي سفيرًا لبرامجه ومبادراته الإنسانية في رمضان

البابا تواضروس

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ببدء صوم مصر الشامل

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

إنشاء متحف مفتوح يبرز تقنيات النحت في محجر المسلة بأسوان .. تفاصيل

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
العطش
العطش

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد