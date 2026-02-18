مسلسل منّاعة الحلقة الأولى .. هند صبري أمام أخطر اختبار بعد مقتل زوجها

منذ اللحظة الأولى، تطل علينا هند صبري بشخصية تمزج بين الحكمة وقوة بنت الحارة، لتقدّم شخصية “غرام” بكل تفاصيلها: الفتاة الشعبية، وطريقة كلامها المتقنة، حيث إنها ليست مجرد زوجة لتاجر مخدرات، بل تمثل عمود البيت وصمام أمانه، في قلب أحداث مسلسل منّاعة.

ظهر ذلك جلياً في موقفها مع أختها؛ فحين اكتشفت "غرام" وقوع الفتاة في الخطأ مع "المكوجي"، اختارت أن تحافظ عليها بحكمة استراتيجية، أجبرت الجميع على إتمام الزيجة سريعاً، حاميةً شرف العائلة ومثبتةً أنها تملك عقلاً يسبق العاطفة بمراحل.

هند صبري - مسلسل مناعة

تتصاعد الأحداث حين يقرر "فتحي" وصديقه (أحمد خالد صالح) كسر القواعد المتعارف عليها في عالم المخدرات، قررا الانفصال عن "المعّلم" الكبير ليصبحا "معلمين" مستقلين.وبينما كانت "غرام" تجهز حقائب السفر للإسكندرية، كان القدر يجهز لها "حقيبة" من نوع آخر.

فقد استقبلت غرام زوجاً غارقاً في دمائه بعد كمين غادر. في مشهد تراجيدي، يلفظ فتحي أنفاسه الأخيرة بين يديها، لكنه قبل أن يرحل، ترك لها "الإرث الملعون" وهي شنطة مخدرات، ووصية باللجوء إلى "المعلم" طلباً للحماية.

الأسئلة التي تتركها الحلقة الأولى، هل ستكتفي غرام بالاحتماء تحت جناح القاتل (المعلم) كما أوصاها زوجها؟ أم أنها ستستخدم ذكائها المتوارث، لتبني إمبراطوريتها الخاصة؟

مسلسل منّاعة

مسلسل مناعة، يدور حول غرام التي تجد نفسها بمفردها بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح مناعة قائدة شبكة إجرامية قوية، بطولة هند صبري، خالد سليم، أحمد خالد صالح، وكريم قاسم تأليف عباس ابو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.