دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3

خطف كلوب بروج تعادلاً مثيراً من أتليتكو مدريد في الوقت القاتل وينتهى 3-3، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب إستاد جان بريدل في ملحق ذهاب دور الـ16، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وأفتتح أتليتكو التهديف في الدقيقة 8، عن طريق جوليان ألفاريز من علامة جزاء، ثم أضاف أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة 4+45.

وقلص كلوب بروج الفارق في الدقيقة 51، عن طريق رافائيل أونيديكا، وأحر تريسودي هدف التعادل في الدقيقة 61.

سجل أتليتكو مدريد الهدف الثالث في الدقيقة 79، عن طريق جويل أوردنيز بالخطأ فى مرماه، وجاء رد كلوب بروج بهدف التعادل في الدقيقة 90، عن طريق كريستوس تزوليس.