أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي

يبحث عدد كبير من الناس عن موعد أذان المغرب أول يوم رمضان خاصة وهو اليوم الأول للصيام، كما يرغب كثيرون في معرفة أفضل صيغ دعاء الإفطار التي تجلب لقائلها خيري الدنيا والآخرة وخاصة المأثورة عن النبي، حيث إن دعوة الصائم عند الإفطار لا ترد لذا يفضل مع أذان المغرب ترديد الدعاء بقلب خاشع ويقين بإجابة الدعوة.

ووفقا لإمساكية رمضان فإن أذان المغرب أول يوم رمضان بتوقيت القاهرة يكون في تمام الساعة 5:47 مساءً، بينما يؤذن المغرب في الإسكندرية الساعة 5:51 مساءً، وفي أسوان 5:46 مساءً، وفي محافظة مطروح يبدأ أذان المغرب الساعة 01: 6 مساءً، وفيالغردقة توقيت أذان المغرب 5:39 مساءً، وفي شرم الشيخ 5:37 مساءً.

ويتسحب لكل مسلم في هذه الأوقات النباركة أن يردد دعاء الإفطار أثناء رفع أذان المغرب أول يوم رمضان ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار:

  • «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله»
  • «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (رواه أبو داود)

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام دعاء الإفطار في الحديث الشريف "إن للصائم عند فطره دعوة لا تُرد" ومن أفضل صيغ الدعاء وقت أذان المغرب أول يوم رمضان أن يقول الصائم:

  1. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واكتبنا من عتقائك من النار.
  2. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
  3. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية ورفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

  • اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
  • اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .
  • اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.
  • اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.
  • اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.
  • اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.
