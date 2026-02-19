موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة

يخوض الأهلي تحديًا جديدًا في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف فريق الجونة، مساء الخميس، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الـ18 من المسابقة.

الأهلي يدخل اللقاء وهو في المرتبة الرابعة برصيد 30 نقطة، بعد ما حقق 8 انتصارات وتعادل في 6 مباريات وتلقى خسارة واحدة فقط.

ويطمح الفريق لمواصلة الانتصارات من أجل تقليص الفارق مع فرق المقدمة، والإبقاء على آماله قوية في المنافسة على الصدارة.

على الجانب الآخر، يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية وتساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الاهلى والجونة والقناة الناقلة

ومن المقرّر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، مع إذاعتها عبر قناة On Sports 1.