إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

تضارب في المصالح، وتزعزع في الثقة، بين ضفتي الأطلسي. وروبيو، يعلن نهاية العالم القديم. ما شكل العالم الجديد الذي تبشر به واشنطن؟ وهل بدأت أوروبا متأخرة البحث عن تموضع جديد، بعيدا عن التبعية للولايات المتحدة؟. العالم يتحول نحو نظام دولي بلا قواعد، يقوم علي الهيمنة والإكراه. هل يدرك العرب والمسلمون ضرورة توحيد الصفوف، لفرض دور لهم في مخاض النظام العالمي المرتقب؟



شكل إعلان ترامب، في ولايته الرئاسية الأولي. أن أوروبا شاخت وانتهت. كقوة سياسية مؤثرة في الساحة الدولية. بداية مسار تخلخلت فيه أسس تحالف متجزر عبر الأطلسي. ليتحول الشرق من خلاف سياسي عابر. إلي تصدع بنيوي عميق. ومع عودة ترامب، إلي البيت الأبيض، تسارعت وتيرة إنفراط عقد هذا التحالف. تارة بفعل الرسوم الجمركية. وطورا عبر التهديد بالانسحاب من "الناتو". مرورا بتهميش القارة العجوز، في قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط. وليس إنتهاء بالخلاف بشأن ضم جزيرة جرينلاند، وأمن القطب الشمالي.

وعليه يكون العالم، أمام لحظة فارقة. وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، بوضوح. فالعالم القديم الذي نشأنا فيه، لم يعد موجودا. ليحل مكانه عالم جديد يحكمه الإكراه والإخضاع والقرصنة. وفق حكم الأقوي علي حساب الأضعف شعوبا ودولا. هذا التحول يطيح لغة الاجماع الذي طالما روجها منتدي دافوس الاقتصادي. ليصبح مؤتمر ميونخ للأمن المختبر الحقيقي، التي تصاغ فيه السياسات الاقتصادية، تحت ضغط التهديدات والعقوبات ولغة القوة. وأمام واقع مستجد تتحكم فيه الأساطيل والقاذفات الاستراتيجية، في مسارات الطاقة وسلاسل الإمداد. أدركت أوروبا، متأخرة أن العلاقة عبر الأطلسي، تحولت من شراكة إلي وصاية. ما حتم عليها البحث عن استقلاليتها في الصعد الدفاعية والاقتصادية والمالية. وفي عالم يتراجع فيه القانون لمصلحة منطق القوة. يبرز سؤال عن دور الجنوب العالمي، الذي ينادي بتعدد الأقطاب، في إعادة تشكيل النظام الدولي.