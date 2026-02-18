قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
البابا تواضروس: أيام الصوم الكبير ورمضان نعمة وبركة لكل المصريين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

تضارب في المصالح، وتزعزع في الثقة، بين ضفتي الأطلسي. وروبيو، يعلن نهاية العالم القديم. ما شكل العالم الجديد الذي تبشر به واشنطن؟ وهل بدأت أوروبا متأخرة البحث عن تموضع جديد، بعيدا عن التبعية للولايات المتحدة؟. العالم يتحول نحو نظام دولي بلا قواعد، يقوم علي الهيمنة والإكراه. هل يدرك العرب والمسلمون ضرورة توحيد الصفوف، لفرض دور لهم في مخاض النظام العالمي المرتقب؟


شكل إعلان ترامب، في ولايته الرئاسية الأولي. أن أوروبا شاخت وانتهت. كقوة سياسية مؤثرة في الساحة الدولية. بداية مسار تخلخلت فيه أسس تحالف متجزر عبر الأطلسي. ليتحول الشرق من خلاف سياسي عابر. إلي تصدع بنيوي عميق. ومع عودة ترامب، إلي البيت الأبيض، تسارعت وتيرة إنفراط عقد هذا التحالف. تارة بفعل الرسوم الجمركية. وطورا عبر التهديد بالانسحاب من "الناتو". مرورا بتهميش القارة العجوز، في قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط. وليس إنتهاء بالخلاف بشأن ضم جزيرة جرينلاند، وأمن القطب الشمالي.

 وعليه يكون العالم، أمام لحظة فارقة. وفق ما أعلن وزير الخارجية الأمريكية، ماركو روبيو، بوضوح. فالعالم القديم الذي نشأنا فيه، لم يعد موجودا. ليحل مكانه عالم جديد يحكمه الإكراه والإخضاع والقرصنة. وفق حكم الأقوي علي حساب الأضعف شعوبا ودولا. هذا التحول يطيح لغة الاجماع الذي طالما روجها منتدي دافوس الاقتصادي. ليصبح مؤتمر ميونخ للأمن المختبر الحقيقي، التي تصاغ فيه السياسات الاقتصادية، تحت ضغط التهديدات والعقوبات ولغة القوة. وأمام واقع مستجد تتحكم فيه الأساطيل والقاذفات الاستراتيجية، في مسارات الطاقة وسلاسل الإمداد. أدركت أوروبا، متأخرة أن العلاقة عبر الأطلسي، تحولت من شراكة إلي وصاية. ما حتم عليها البحث عن استقلاليتها في الصعد الدفاعية والاقتصادية والمالية. وفي عالم يتراجع فيه القانون لمصلحة منطق القوة. يبرز سؤال عن دور الجنوب العالمي، الذي ينادي بتعدد الأقطاب، في إعادة تشكيل النظام الدولي.

ترامب العرب واشنطن

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

صلاة التراويح

رمضان 2026.. متى تبدأ صلاة التراويح في مصر وعدد ركعاتها ؟

البابا تواضروس

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ببدء صوم مصر الشامل

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

إنشاء متحف مفتوح يبرز تقنيات النحت في محجر المسلة بأسوان .. تفاصيل

جهاز مستقبل مصر

بعد ارتفاعها بالأسواق .. مستقبل مصر يطرح الفرخة بسعر 90 جنيها

بالصور

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

سحور رمضان
سحور رمضان
سحور رمضان

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة
لكزس ‏RZ‏ الجديدة

بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم
هيفاء وهبي بالعباية و طرحة سوداء احتفالا بشهر رمضان الكريم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

