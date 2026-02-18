تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء تدريباته إستعدادا لمواجهة منافسه الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخسر الاهلي مجهودات 4 لاعبين أمام الجونة بين الإصابات والإيقافات بسبب تراكم البطاقات.

غيابات الأهلي أمام الجونة

ويغيب الثنائي زيزو وتريزيجيه عن مباراة الجونة بسبب إصابة الشد بالعضلة الخلفية التي لاحقتهم الفترة الماضية بينما تم إيقا الثنائي محمد شكري وطاهر محمد طاهر بسبب تراكم البطاقات.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - يوسف بلعمري.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.

الهجوم: أشرف بن شرقي - حسين الشحات - مروان عثمان «أوتاكا».

ويواجه الأهلي منافسه الجونة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غد الخميس، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت .

ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في المركز الرابع برصيد 30 نقطة خلف بيراميدز والزمالك والمتصدر نادي سيراميكا كليوباترا.

ويسعى النادي الأهلي نحو الزحف لصدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز ومطاردة سيراميكا كليوباترا وإقتناص الثلاث نقاط أمام الجونة مساء غد الخميس.