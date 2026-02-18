منحة رمضان 2026 على بطاقات التموين.. تعرف على السلع وقيمتها كاملة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وحرص الدولة على دعم المواطنين خلال الشهر الكريم، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف منحة رمضان 2026 على بطاقات التموين للمواطنين المستحقين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن توزيع الدعم بشكل منظم عبر منافذ التموين الرسمية في مختلف أنحاء الجمهورية. ويقدر مبلغ المنحة الإضافية بـ400 جنيه لكل بطاقة تموينية شهريًا لشهري مارس وإبريل 2026، ليشمل نحو 10 ملايين بطاقة تمثل حوالي 25 مليون مواطن.

السلع التموينية

تفاصيل صرف منحة رمضان 2026

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن المستحقين سيحصلون على رسالة نصية على هواتفهم تفيد باستحقاقهم المنحة، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، لضمان معرفة موقفهم بدقة. 

وأوضح أن صرف المنحة يتم عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، منافذ «كاري أون»، منافذ جمعيتي، وبدالي التموين، بما يتيح للمواطن الحرية في اختيار السلع التي تناسب احتياجاته من قائمة السلع المخصصة.

ويحق لكل بطاقة تموينية صرف الحد الأقصى الشهري التالي:

  • 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو
  • 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو
  • 3 عبوات زيت (700 مل بسعر 48 جنيهًا، أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا)
  • 6 عبوات مكرونة 350 جم بسعر 8.5 جنيه للعبوة
  • قائمة السلع المخصصة للمنحة الإضافية
  • 1. السلع الغذائية الأساسية
  • سكر معبأ 1 كجم: 28 جنيهًا
  • زيت خليط 1 لتر: 54 جنيهًا
  • أرز معبأ 1 كجم: 48 جنيهًا
  • أرز حر 1 كجم: 24 جنيهًا
  • دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا
  • فول معبأ 500 جم: 20 جنيهًا
  • 2. المكرونة والبقوليات
  • مكرونة 350 جم: 8.50 جنيه
  • مكرونة 500 جم: 13 جنيهًا
  • 3. منتجات الألبان والأجبان
  • لبن جاف 80 جم: 5 جنيهات
  • لبن جاف 125 جم: 25.50 جنيه
  • جبن أبيض 125 جم: 7 جنيهات
  • جبن أبيض 250 جم: 14 جنيهًا
  • جبن أبيض 500 جم: 25 جنيهًا
  • 4. السلع التموينية المتنوعة
  • مسلى صناعي 700 جم: 56 جنيهًا
  • صلصة 300 جم: 14 جنيهًا
  • شاي 40 جم: 5 جنيهات
  • مربى 350 جم: 28 جنيهًا
  • مربى 200 جم: 20 جنيهًا
  • طحينة ظرف 24 جم: 4 جنيهات
  • حلاوة طحينية 40 جم: 4 جنيهات
  • قمر الدين 18 جم: 6 جنيهات
  • مرقة دجاج (8 مكعبات): 14 جنيهًا
  • تونة 90 جم: 12 جنيهًا
  • 5. المنظفات والعناية المنزلية
  • مسحوق عادي 800 جم: 16 جنيهًا
  • مسحوق أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا
  • مسحوق 60 جم: 4.50 جنيه
  • سائل غسيل أواني 80 جم: 3 جنيهات
  • صابون تواليت 125 جم: 10 جنيهات
  • 6. البسكويت والمنتجات الخفيفة
  • بسكويت سادة 40 جم: 1.50 جنيه
  • بسكويت ويفر 40 جم: 2.75 جنيه
  • بسكويت 60 جم: 3.75 جنيه
  • بسكويت 80 جم: 3.75 جنيه

يمثل هذا الدعم خطوة حيوية من وزارة التموين لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين خلال شهر رمضان، وتأكيد التزام الدولة بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة منظمة وشفافة، مع الحرية الكاملة في اختيار السلع وفق الاحتياجات الشخصية لكل أسرة.

شهر رمضان رمضان رمضان المبارك منحة رمضان

