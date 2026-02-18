زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا غير مبررة عليه في محاولته التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات بين كييف وموسكو.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي نُشرت قبل ساعات، قال زيلينسكي أيضًا إن أي خطة تُلزم أوكرانيا بالتخلي عن أراضٍ لم تستولِ عليها روسيا في منطقة دونباس الشرقية سيرفضها الأوكرانيون إذا طُرحت للاستفتاء.

ونقل "أكسيوس" عن زيلينسكي قوله إنه "ليس من العدل" أن يستمر ترامب في دعوة أوكرانيا، وليس روسيا، لتقديم تنازلات في شروط التفاوض على خطة السلام.

وأضاف زيلينسكي، في المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف أثناء محادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين والأمريكيين في جنيف: "آمل أن تكون هذه مجرد تكتيكاته وليست قرارًا".

وكان ترامب قد أشار مرتين في الأيام الأخيرة إلى أن الأمر متروك لأوكرانيا وزيلينسكي لاتخاذ خطوات لضمان نجاح المحادثات.

قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الاثنين: "على أوكرانيا أن تجلس إلى طاولة المفاوضات سريعًا. هذا كل ما أقوله لكم".