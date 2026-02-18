الكاف يعترف بظلم المغرب أمام السنغال.. عضو اللجنة التنفيذية: تعرضوا للسرقة

كشف سمير صبحة رئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعرض المغرب لظلم فادح في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

رئيس اتحاد موريشيوس في تصريحات عبر جارديان البريطانية وصف ما تعرض له الشعب المغربي ومنتخبهم في أمم أفريقيا الشهر الماضي بظلم فادح.

وطلب صبحة السماح من الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد الظلم الذي لحق بهم خلال المباراة قائلا: القواعد لم تحترم خلال المباراة وتعرضوا للسرقة.

وأضاف: بعد مغادرة لاعبي منتخب السنغال للملعب كان يجب معاقبة جميع اللاعبين بالبطاقة الصفراء.

وأوضح أنه لا استطيع قول أنه لا ينبغي لنا منح الكأس للمنتخب السنغالي ما حدث قد حدث ولا يمكن تغيير ولكن يجب وضع الغرور جانبا ونقر بالظلم الذي وقع على المنتخب المغربي.

واختتم رئيس اتحاد موريشيوس، قائلا: موقفي صحيح للغاية لقد قمت بمراجعة لوائح البطولة وأعترف بالظلم.