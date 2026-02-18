الاتحاد السنغالي يؤكد متابعته لمشجعيه المحتجزين في المغرب بعد أحداث نهائي أمم أفريقيا

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن متابعته لموقف مشجعيه المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي بيان رسمي أكد الاتحاد السنغالي على متابعته وضعية المشجعين المحتجزيين في المملكة المغربية وسط اهتمام كبير على مستوى الدولتين لحل الأزمة في إطار الاحترام المتبادل للعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

ويشرف سفير السنغال بالمغرب، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل الحرص الدقيق على ظروف احتجاز مواطنينا، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، وتوفير المساعدة القانونية المناسبة لهم.

كما أكد الاتحاد السنغالي على تضامنه الكامل مع جماهيره، واقتناعها بالوصول لحل إيجابي للأزمة في أقرب وقت ممكن في ظل الجهود الدبلوماسية والقانونية الجارية.