إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان تحت حراسة مشددة والقيود على دخول المصلين من الضفة

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
البهى عمرو

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطية مشددة من جهة باب المغاربة، الذي يسيطر عليه الاحتلال منذ عام 1900.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن تصعيد من جماعات ما يسمى بـ "الهيكل المزعوم"، التي وسعت من سيطرتها على المسجد الأقصى، مستفيدة من غطاء الحكومة الإسرائيلية، مما سمح بدخول المستوطنين خلال شهر رمضان المبارك، في تصرف يُعد استفزازًا لمشاعر المقدسيين والفلسطينيين والمسلمين عمومًا.

وأضافت أن الاقتحامات بدأت منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا، حيث فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين، الذين تلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم" وأدوا صلوات ورقصات تلمودية استفزازية أمام قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من باب السلسلة إلى حائط البراق، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء الفترة الصباحية، أُغلقت أبواب المسجد، على أن يُعاد فتحها لاحقًا للمستوطنين في الفترة المسائية.

وأكدت أن موضوع اقتحامات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان لا يمكن فصله عن السياق السياسي الحالي، مشيرة إلى أن السماح بدخول 10,000 مصلٍ فقط من أهالي الضفة الغربية لصلاة الجمعة يخضع لشروط صارمة، أبرزها أن يكون الرجال فوق سن الخمسين، والسيدات فوق سن الخمسين، والأطفال دون سن 18 عامًا، ما يعكس سياسة إسرائيلية مقصودة في تنظيم دخول المصلين خلال الشهر الفضيل.

الأقصى المسجد الأقصى اقتحامات المسجد الأقصى القاهرة الإخبارية

