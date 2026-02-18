في طنطا والمحلة.. قصور الثقافة تحتفل بليلة رؤية هلال شهر رمضان

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

في المركز الثقافي بمدينة طنطا، توافد عدد كبير من الأطفال وأسرهم للمشاركة في العرض الفني الذي قدمته فرقة العرائس، والذي تضمن مجموعة من الاستعراضات على أنغام الأغاني الرمضانية، بمصاحبة أشهر الشخصيات الكرتونية، في أجواء احتفالية عكست بهجة استقبال الشهر الكريم.

واستعرضت عزة عادل، مديرة المركز الثقافي بطنطا، جدول الاحتفالات بالشهر المعظم، موضحة أن الفعاليات ستنطلق في 15 رمضان وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، مؤكدة أن البرنامج يتضمن باقة متنوعة من الورش الفنية، والعروض الموسيقية، والفنون الشعبية، إلى جانب أمسيات للإنشاد الديني، بما يحقق حالة من التفاعل المجتمعي ويعزز القيم الروحية والثقافية المرتبطة بالشهر الفضيل.

وفي السياق ذاته، وضمن احتفالات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى عددا من الفقرات الفنية المخصصة للأطفال بمشاركة فرقة العرائس.

واختتمت فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية الاحتفالات بتقديم مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفنون التراثية، من بينها التنورة والذكر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما أوضح عبد المنعم الحريري، مدير مسرح 23 يوليو بالمحلة، أن احتفالات المسرح ستبدأ في 7 رمضان وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته، بمشاركة عدد من الفرق الفنية، مشيرا إلى أن برنامج الاحتفالات سيضم فعاليات تثقيفية، وأمسيات شعرية، ومسابقات ثقافية، إلى جانب عروض فنية وغنائية، احتفاء بالشهر الكريم وترسيخا للدور التنويري الذي تضطلع به قصور الثقافة في مختلف المحافظات.