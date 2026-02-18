قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في طنطا والمحلة.. قصور الثقافة تحتفل بليلة رؤية هلال شهر رمضان

احتفالات وزارة الثقافة
احتفالات وزارة الثقافة
أحمد البهى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

في المركز الثقافي بمدينة طنطا، توافد عدد كبير من الأطفال وأسرهم للمشاركة في العرض الفني الذي قدمته فرقة العرائس، والذي تضمن مجموعة من الاستعراضات على أنغام الأغاني الرمضانية، بمصاحبة أشهر الشخصيات الكرتونية، في أجواء احتفالية عكست بهجة استقبال الشهر الكريم.

واستعرضت عزة عادل، مديرة المركز الثقافي بطنطا، جدول الاحتفالات بالشهر المعظم، موضحة أن الفعاليات ستنطلق في 15 رمضان وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، مؤكدة أن البرنامج يتضمن باقة متنوعة من الورش الفنية، والعروض الموسيقية، والفنون الشعبية، إلى جانب أمسيات للإنشاد الديني، بما يحقق حالة من التفاعل المجتمعي ويعزز القيم الروحية والثقافية المرتبطة بالشهر الفضيل.

وفي السياق ذاته، وضمن احتفالات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى عددا من الفقرات الفنية المخصصة للأطفال بمشاركة فرقة العرائس.
واختتمت فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية الاحتفالات بتقديم مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفنون التراثية، من بينها التنورة والذكر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما أوضح عبد المنعم الحريري، مدير مسرح 23 يوليو بالمحلة، أن احتفالات المسرح ستبدأ في 7 رمضان وتستمر حتى 14 من الشهر ذاته، بمشاركة عدد من الفرق الفنية، مشيرا إلى أن برنامج الاحتفالات سيضم فعاليات تثقيفية، وأمسيات شعرية، ومسابقات ثقافية، إلى جانب عروض فنية وغنائية، احتفاء بالشهر الكريم وترسيخا للدور التنويري الذي تضطلع به قصور الثقافة في مختلف المحافظات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة احتفالات وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

ترشيحاتنا

سيارات أوتوماتيك 2026 جديدة

سيارات أوتوماتيك 2026 تبدأ من 550 ألف جنيه

الذكاء الأصطناعي

منها المحامون والمحاسبون.. وظائف مهددة بالاختفاء خلال 18 شهرًا بفعل الذكاء الاصطناعي

هاتف موتورولا سيجنتشر و سامسونج جالاكسي S25 FE

أيهما أفضل.. هاتف موتورولا سيجنتشر أم سامسونج جالاكسي S25 FE ولماذا؟

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد