قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

وقت السحور
وقت السحور
عبد الرحمن محمد

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، حيث ذكر أحد السائلين أنه ضبط المنبه قبل أذان الفجر ليستيقظ ويتمكن من شرب الماء مع زوجته، لكنه عندما استيقظ وجد المؤذن قد بدأ الأذان، وعندما وصل المؤذن إلى قول "أشهد أن لا إله إلا الله"، طلب من زوجته أن تستمر في الشرب حتى انتهاء الأذان، متسائلًا عن مدى صحة صيامهما في هذه الحالة.

وأجابت لجنة الفتوى بأن الواجب عليهما الإمساك بقية اليوم، مع ضرورة قضاء هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان، موضحة أن تناول الطعام أو الشراب بعد بدء أذان الفجر يؤدي إلى بطلان الصيام.

وفيما يتعلق بحكم السحور، أوضح الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن السحور ليس من أركان الصيام ولا من واجباته، وبالتالي فإن تركه لا يؤثر على صحة الصيام. وأكد أنه سنة مستحبة، فمن فعله نال الأجر والثواب، ومن تركه فقد فاته فضل البركة المرتبطة به. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فضل السحور وبركته حتى ولو كان بجرعة ماء بسيطة.

من جانبه، أشار أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، وهو ما تؤيده بعض الدراسات العلمية الحديثة التي تشير إلى أن تأخير السحور يساعد الجسم على تحمل الصيام بشكل أفضل.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الفاصل بين السحور وأذان الفجر بمقدار قراءة نحو خمسين آية من القرآن الكريم، وهو ما انعكس في العادات المصرية القديمة مثل استخدام مدفع الإمساك كتنبيه بقرب موعد الفجر، اقتداءً بسنة النبي.

كما لفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأحد الصحابة أن يكتفي في السحور بجرعات قليلة من الماء، لما في السحور من خير وبركة للصائم. 

أذان الفجر السحور ترك السحور الصيام خطأ شائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد