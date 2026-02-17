بعد اختلاف الرؤية.. هل يجب على المسافر من السعودية إلى مصر الصيام غدا؟

تكثر الأسئلة بشأن الصيام في ظل اختلاف نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان بين الدول الإسلامية فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر رمضان وأن الخميس هو أول أيام شهر الصيام، بينما أعلنت دول عربية أخرى منها السعودية أن غدا الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان؛ لذا يتبادر إلى الأذهان سؤال يحير الناس، وهو ماذا لو سافر شخص من السعودية وهو صائم إلى مصر فهل يظل صائما ويكمل صيامه أم يفطر؟.

بيان دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان

يذكر أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعَت هلالَ شهرِ رمضان لعام 1447 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء.

وأعلنت الإفتاء، في بيانها، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان، وعلى ذلك، فإن يومَ الأربعاء الموافق 18 شهر فبراير لعام 2026 هو آخر يوم في شهر شعبان .

هل المسافر من مصر إلى السعودية عليه صيام غدا؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن مثل هذا الشخص الذي بدأ يومه وهو صائم في السعودية، والسعودية صائمة غدًا، فإنه يبدأ يومه صائمًا؛ حيث وُجد في بلد الصوم، في جزء من نهار بلد الصوم.

وأوضح الدكتور عطية لاشين، في فتوى له، أنه إذا وصل المسافر إلى مصر والتي ليس لديها صيام، فإنه يشُرع له أن يأكل ولو لم يؤذن المغرب؛ حيث وُجد في بلد الإفطار.

إعلان رؤية هلال شهر رمضان في السعودية

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أن غدًا الأربعاء سيكون أول يوم في شهر رمضان، حيث قررت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 م، هو أول أيام شهر ‎رمضان لهذا العام 1447هـ.

دعاء آخر يوم شعبان

((اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار )).

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

((اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب)).

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.



اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

اللهم استر عورتي واقبل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلي.

اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علمًا لا ينفع ومن قلبًا لا يخشع ومن نفسًا لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ارض عنا وارضنا يا أرحم الراحمين.

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى.

- اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك.

- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك الذي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء، وبسلطانك الذي علا كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين وآخر الآخرين.

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.