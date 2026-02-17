بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول فضل أيام شهر رمضان، موضحًا حديث سيدنا أبو الفرج بن الجوزي الذي قال: «لو قيل لأهل القبور تمنوا لقالوا نتمنى يوماً من رمضان».

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، عقر تغطية خاصة لقناة الناس، احتفالا باستطلاع شهر رمضان المبارك: «الله أكبر! أيها المسلمون، أنتم على باب 30 يوماً كاملة، يعني اليوم الواحد كأنه أضعاف عديدة من الأيام العادية، والتسبيح في الشهر يساوي أضعافاً كثيرة من التسبيحات، والعبادة فيه تساوي ألف عبادة».

فضل أيام شهر الصيام

وأوضح أمين الفتوى أن هذا الشهر يمثل فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله وتصحيح مسيرتنا مع ربنا، ومعالجة أوجاج النفوس، فهي فرصة لا تُعوّض للمسلم لتعظيم حسناته وزيادة قربه من الله.

ودعا الشيخ عويضة عثمان: «نسأل الله تبارك وتعالى أن ندخل في الشهر بالهمة العالية، وأن يتقبله منا خالصاً لوجهه الكريم، وكل عام وأنتم بخير».

بيان دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأضافت الإفتاء، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريًّا.