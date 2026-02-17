صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي

أكد ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي أن مواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية خاصة وأن الأهلي يسعب للتأهل لدور نصف النهائي.

وأضاف توروب فى تصريحات لصفحة الأهلى أن إقامة مباراة الذهاب في تونس امر جيد ويصب في مصلحة الفريق خاصة و أن الفريق سيخوض لقاء العودة على ملعبه ووسط جماهيره بالقاهرة وهو أمر إيجابي في مشوار الأهلي بالبطولة.

وتابع أن جميع الفرق المتأهلة فرق قوية وصعبة وتسعي للتويج مشددا أن مشوار الأهلي لن يكون سهلا.

وأضاف أن تصدر الأهلي لمجموعته في دور المجموعات أمر جيد ولكن الفريق يجب ان يركز في المستقبل فقط