وكالة الفضاء المصرية تبحث آفاق التعاون المشترك مع شركة سيتال الإيطالية SITAEL

استقبل الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الاثنين الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٦ و الثلاثاء الموافق 17 فبراير ٢٠٢٦، بمقر الوكالة، السيد فينتشنزو ستانزيوني Vincenzo Stanzione ، المدير الفني لتكنولوجيا الفضاء بشركة سيتال الإيطالية والوفد المرافق له.

وتأتي الزيارة في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء وتقنيات الأقمار الصناعية، بما يسهم في دعم القدرات التقنية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وشهد اللقاء مناقشات بنّاءة تناولت آليات العمل المشترك وسبل ترجمة مجالات الاهتمام المتبادل إلى خطوات عملية، تمهيدًا لبدء شراكات فنية قائمة على أسس مؤسسية واضحة، تخدم مصالح الطرفين وتدعم مسارات التطوير في قطاع الفضاء.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس الرغبة المشتركة في بناء تعاون مثمر ومستدام في المجالات ذات الاهتمام المشترك.