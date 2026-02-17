وزير التعليم العالي يهنئ الأكاديميين المعينين محافظين ونواب محافظين

يتقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذين صدرت قرارات بتعيينهم محافظين ونواب محافظين، وكذلك لمن تم تجديد الثقة فيهم، في إطار حركة المحافظين الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الثقة تعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات الأكاديمية المصرية، وقدرتها على قيادة العمل التنفيذي والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأكد الدكتور قنصوة أن تولي منتسبي المجتمع الجامعي هذه المناصب التنفيذية الرفيعة يُجسد ثقة القيادة السياسية في الخبرات العلمية والإدارية التي تمتلكها مؤسسات التعليم العالي، ويعكس الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعات المصرية في إعداد قيادات قادرة على إدارة الملفات التنموية بكفاءة ورؤية علمية مستنيرة، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار سيادته إلى أن مشاركة أعضاء هيئة التدريس في العمل التنفيذي تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وتعكس أهمية توظيف البحث العلمي والخبرة الأكاديمية في خدمة خطط التنمية بالمحافظات، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته للسادة المحافظين ونواب المحافظين بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف ربوع الجمهورية.