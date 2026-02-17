قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يهنئ الأكاديميين المعينين محافظين ونواب محافظين

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

يتقدم الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص التهنئة إلى السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذين صدرت قرارات بتعيينهم محافظين ونواب محافظين، وكذلك لمن تم تجديد الثقة فيهم، في إطار حركة المحافظين الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الثقة تعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات الأكاديمية المصرية، وقدرتها على قيادة العمل التنفيذي والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأكد الدكتور قنصوة أن تولي منتسبي المجتمع الجامعي هذه المناصب التنفيذية الرفيعة يُجسد ثقة القيادة السياسية في الخبرات العلمية والإدارية التي تمتلكها مؤسسات التعليم العالي، ويعكس الدور الوطني الذي تضطلع به الجامعات المصرية في إعداد قيادات قادرة على إدارة الملفات التنموية بكفاءة ورؤية علمية مستنيرة، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار سيادته إلى أن مشاركة أعضاء هيئة التدريس في العمل التنفيذي تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وتعكس أهمية توظيف البحث العلمي والخبرة الأكاديمية في خدمة خطط التنمية بالمحافظات، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته للسادة المحافظين ونواب المحافظين بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف ربوع الجمهورية.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

انتبهي قبل فوات الأوان.. علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

علامات تقول إنك في علاقة استنزاف عاطفي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لك عند وضع الثوم تحت وسادتك أثناء النوم؟

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

