ساهم في استرداد طابا..وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مفيد شهاب ، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأحد أعلام الفكر القانوني في مصر والعالم العربي، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء قدّم خلالها الكثير في خدمة  الجامعة والوطن.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، وللمجتمع الأكاديمي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الفقيد يُعد رمزًا للعالم الجليل والأكاديمي المرموق، وأسهم إسهامات بارزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وترك بصمة واضحة في مجالات القانون الدولي والدبلوماسية، كما تخرج على يديه أجيال من العلماء والباحثين في مجال القانون الذين يواصلون مسيرته العلمية، كما قدم للوطن خدمات جليلة في مختلف المناصب التي تقلدها.

ويُعد الدكتور مفيد شهاب،  أحد أعلام القانون الدولي في مصر، وأستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، حصل على دكتوراه الدولة فى القانون الدولى من جامعة باريس، كما شغل سابقاً عدة مناصب حكومية أبرزها رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي الأسبق، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية، كذلك كان من أبرز القانونيين المصريين الذين شاركوا في قضية طابا وشارك أيضاً في إعداد الرأي المصري الرسمي حول قضية تيران وصنافير، كما حصل على عدد من الأوسمة والتكريمات تقديرًا لإسهاماته العلمية والوطنية.

رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن علمه وعطائه خير الجزاء.

جامعة القاهرة وزير المجالس النيابية وزير التعليم العالي

