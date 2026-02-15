قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
وزير الخارجية ونظيره التونسي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وخفض التصعيد في المنطقة
اللهم بك أصبحنا .. ردِّد أذكار الصباح الآن
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاقتصاد دعم التنمية والتكامل بالاتحاد الأفريقي
“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا

إسراء أشرف

يستضيف ملعب "فاييكس" مواجهة مهمة تجمع بين رايو فاليكانو وضيفه أتلتيكو مدريد، في الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ويطمح لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الدوري، مستفيدًا من صحوة الفريق الأخيرة إثر الفوز الكبير على برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن جانبه، يسعى رايو فاليكانو لتقديم أداء قوي على أرضه أمام الأتليتي، بغرض اقتناص نقاط ثمينة تساعده على الابتعاد عن مراكز الهبوط والحفاظ على حظوظه في البقاء ضمن فرق الليجا.

ويسعى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لاستغلال انتصار برشلونة الأخير لتعزيز معنويات لاعبيه، ومعالجة إخفاقات الجولة الماضية التي شهدت خسارة الفريق أمام ريال بيتيس 0-1، وتعادل سلبي مع ليفانتي في الجولة الـ22، للحفاظ على أمل المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم رغم الفارق الكبير مع الصدارة.

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا للطرفين؛ أتلتيكو لاستعادة الثقة ومواصلة مطاردة القمة، ورايو فاليكانو لتأكيد قدرته على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية أمام الكبار.

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

رئيس القابضة للمياه يتابع مشروعات “حياة كريمة”

رئيس القابضة للمياه : تسريع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة في أسوان

خلال المؤتمر

وزير الاستثمار: الحكومة تركز علي التمويل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر

الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية

الفيومي: نجاح التعديل الوزاري يقاس بتحسن حياة المواطن واستقرار الأسعار

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

