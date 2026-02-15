أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا

يستضيف ملعب "فاييكس" مواجهة مهمة تجمع بين رايو فاليكانو وضيفه أتلتيكو مدريد، في الخامسة والربع مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ويطمح لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الدوري، مستفيدًا من صحوة الفريق الأخيرة إثر الفوز الكبير على برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومن جانبه، يسعى رايو فاليكانو لتقديم أداء قوي على أرضه أمام الأتليتي، بغرض اقتناص نقاط ثمينة تساعده على الابتعاد عن مراكز الهبوط والحفاظ على حظوظه في البقاء ضمن فرق الليجا.

ويسعى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لاستغلال انتصار برشلونة الأخير لتعزيز معنويات لاعبيه، ومعالجة إخفاقات الجولة الماضية التي شهدت خسارة الفريق أمام ريال بيتيس 0-1، وتعادل سلبي مع ليفانتي في الجولة الـ22، للحفاظ على أمل المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم رغم الفارق الكبير مع الصدارة.

المباراة تمثل اختبارًا مهمًا للطرفين؛ أتلتيكو لاستعادة الثقة ومواصلة مطاردة القمة، ورايو فاليكانو لتأكيد قدرته على الصمود وتحقيق نتائج إيجابية أمام الكبار.