الجوهري خلفا لبركات..مصادر: رئيس جديد للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

كشف مصدر مسئول عن تولي اللواء أكرم الجوهري رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلفا للواء خيرت بركات .

وقال المصدر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن اللواء أكرم الجوهري، استلم عمله اليوم كرئيس للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يذكر أن اللواء أكرم الجوهري كان نائبا لرئيس الجهاز قبل أن يتم اختياره رئيسا للجهاز.

وأكد المصدر أن القرار لم يتم اعلانه رسميا حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم تعيين نائب له.

وكان قد تم تعيين أكرم الجوهري نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة نائب وزير لمدة عام، اعتبارًا من 14/2/2025.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجهاز التي يتم فيها تعيين نائب لرئيس الجهاز.