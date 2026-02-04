قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الإحصاء: 6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال عام 2025

التبادل التجاري بين مصر وتركيا
التبادل التجاري بين مصر وتركيا
آية الجارحي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى. 

ويترأس الزعيمان الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس، وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، فقد أظهرت بيانات الجهاز  اليوم، الأربعاء 4 /  2 / 2026، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 6.6 مليار دولار خلال عام 2024.


وقد سجل حجم  الصادرات المصرية إلى تركيا 3.2 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 3.6 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2024.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال  عام 2025: 
1.    ملابس جاهزة  بقيمة 389 مليون دولار.
2.     لدائن ومصنوعاتها بقيمة 317 مليون دولار.
3.    الات وأجهزة كهربائية  بقيمة 301 مليون دولار.
4.    حديد وصلب بقيمة 290 مليون دولار.
5.    أسمدة  بقيمة 255.4 مليون دولار.
6.    آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 187.2 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2025:
1.    وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها  بقيمة 729.3 مليون دولار.
2.     آلات وأجهزة كهربائية  بقيمة 602.2 مليون دولار.
3.    حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 514.8 مليون دولار.
4.    قطن ومنسوجاته بقيمة 259.9 مليون دولار.
5.    سيارات وجرارات بقيمة 155.6 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا 74 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالى  2023/ 2024.

 

تحويلات المصريين العاملين بتركيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 69.7 مليون دولار خلال العام المالي  2024 /2025، مقابل 32.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 9.4 مليون دولار خلال العام المالي  2023 / 2024.

وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان تركيا  87.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة. 

 

المصـريون المتواجدون بتركيا

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بتركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 52 ألف مصري حتى نهاية عام  2024.

اردوغان السيسى مصر وتركيا مجلس التعاون الاستراتيجي تحويلات المصريين العاملين بتركيا

