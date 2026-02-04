الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، إلى قصر الاتحادية الرئاسي.



واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية الرئاسي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، وأن يترأسا بعدها أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وسوف يشارك الزعيمان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي المقرر عقده اليوم بمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية بالبلدين.