قوي ومميزاته تنافس سامسونج.. إليك أقوى هاتف من Motorola

لمياء الياسين

تعمل موتورولا على تطوير خليفة هاتف Razr 60 القابل للطي، وتشير شهادة اعتماد جديدة إلى قرب موعد إطلاقه. فقد رُصد هاتف Razr 70 المرتقب في قاعدة بيانات شهادات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، وإليك أهم مواصفاته ..

إطلاق هاتف موتورولا رازر 70 قريباً
 

بالنظر إلى قائمة المنتجات، يحمل هاتف موتورولا الجديد القابل للطيّ رقم الطراز XT2657-8. يشير هذا الترخيص الرسمي في الإمارات العربية المتحدة إلى أن موتورولا تستعد لإطلاق الجيل الجديد من هاتف Razr القابل للطيّ في السوق العالمية قريبًا.

ورغم أن موتورولا لم تكشف بعد عن جدول زمني رسمي أو مواصفات، إلا أن الموافقات التنظيمية، مثل موافقة هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (TDRA)، غالبًا ما تتم قبل أسابيع قليلة من الإعلان الرسمي.

موتورولا رازر 60
 


موتورولا رازر 60

لا تكشف الشهادة عن أي تفاصيل دقيقة أخرى، مثل المواصفات والميزات، لكن مصادر في الصناعة تُشير إلى بعض التلميحات. قد يأتي هاتف موتورولا Razr 70 الجديد بشاشة LTPO قابلة للطيّ بقياس 6.9 بوصة، بالإضافة إلى شاشة خارجية بقياس 3.63 بوصة في الخلف. ومن المتوقع أن يُزوّد ​​بمعالج MediaTek Dimensity 7400X. كما يُرجّح أن يعمل ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، والتي من المحتمل أن تدعم الشحن السريع.

أما عن ميزات التصوير، من المرجح أن يظل الجزء الخلفي مزودًا بكاميرا مزدوجة. ونظرًا لإطلاق موتورولا لهواتف ذكية مؤخرًا، قد نشهد تحسينات في حجم شاشة الغطاء، وتصميم المفصلة، ​​وأداء الكاميرا، وكفاءة البطارية. 

في سياق متصل، تلقى هاتف Razr 60 Ultra مؤخرًا تحديث نظام التشغيل Android 16 مع العديد من الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء، بينما ظهر هاتف Motorola Razr Fold لأول مرة كأول هاتف قابل للطي من العلامة التجارية بتصميم يشبه الكمبيوتر المحمول.

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

