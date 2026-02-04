محمد عدوية يغني تتر مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي

يشارك محمد عدوية، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل من خلال غناء تتر مسلسل علي كلاي بطول أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026 .

ويعد اختيار محمد عدوية لغناء تتر المسلسل وهو من كلمات الشاعرة كوثر حجازى، امتدادًا لمسيرته الناجحة في تقديم التترات الدرامية، حيث ارتبط اسمه بعدد من الأعمال التي حققت صدى واسع لدى الجمهور، لما يتمتع به من صوت مميز وحضور خاص وقدرة على التعبير عن الحالة الدرامية للعمل من خلال الأغنية.

مسلسل علي كلاي ينتمي إلى نوعية الأعمال الشعبية الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، ويجسد أحمد العوضي من خلاله شخصية تحمل الكثير من الصراعات والتحديات، في إطار درامي مشوق، ما يجعل تتر المسلسل عنصر أساسي في تقديم أجواء العمل وبناء ارتباط وجداني مع المشاهد منذ اللحظات الأولى.

ويأتي تعاون عدوية مع صناع علي كلاي في إطار حرص القائمين على العمل على تقديم تتر يعكس روح المسلسل وأحداثه، ويواكب تصاعد الدراما، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها كل من أحمد العوضي ومحمد عدوية لدى الجمهور .

مسلسل علي كلاي، تدور أحداثه في إطار شعبي حول شاب في منتصف الثلاثينيات، يتمتع بمهارات عالية في الملاكمة، ويعيش حياة معقدة بعدما تبناه رجل أعمال ووفر له الحماية والدعم، وهو ما يفتح باب الصراع داخل الأسرة، وسط العديد من المفارقات.

ويشارك في بطولة مسلسل علي كلاي أيضا إلى جانب العوضي كل من درة، محمود البزاوي، انتصار، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.