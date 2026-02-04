قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
فن وثقافة

محمد عدوية يغني تتر مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي

محمد عدوية
محمد عدوية
أوركيد سامي

يشارك محمد عدوية، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل من خلال غناء تتر مسلسل علي كلاي بطول  أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026 .

ويعد اختيار محمد عدوية لغناء تتر المسلسل وهو من كلمات الشاعرة كوثر حجازى، امتدادًا لمسيرته الناجحة في تقديم التترات الدرامية، حيث ارتبط اسمه بعدد من الأعمال التي حققت صدى واسع لدى الجمهور، لما يتمتع به من صوت مميز وحضور خاص وقدرة على التعبير عن الحالة الدرامية للعمل من خلال الأغنية.

مسلسل علي كلاي ينتمي إلى نوعية الأعمال الشعبية الاجتماعية ذات الطابع الإنساني، ويجسد أحمد العوضي من خلاله شخصية تحمل الكثير من الصراعات والتحديات، في إطار درامي مشوق، ما يجعل تتر المسلسل عنصر أساسي في تقديم أجواء العمل وبناء ارتباط وجداني مع المشاهد منذ اللحظات الأولى.

ويأتي تعاون عدوية مع صناع علي كلاي في إطار حرص القائمين على العمل على تقديم تتر يعكس روح المسلسل وأحداثه، ويواكب تصاعد الدراما، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها كل من أحمد العوضي ومحمد عدوية لدى الجمهور .

مسلسل علي كلاي، تدور أحداثه في إطار شعبي حول شاب في منتصف الثلاثينيات، يتمتع بمهارات عالية في الملاكمة، ويعيش حياة معقدة بعدما تبناه رجل أعمال ووفر له الحماية والدعم، وهو ما يفتح باب الصراع داخل الأسرة، وسط العديد من المفارقات.

ويشارك في بطولة مسلسل علي كلاي أيضا إلى جانب العوضي كل من درة، محمود البزاوي، انتصار، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

محمد موسي ونجلته

نجاة ابنة الإعلامي محمد موسى من حادث مروع

سوزي الأردنية

إنهاء إجراءات الإفراج عن التيك توكر سوزي الأردنية بالتجمع

أموال

استولى على 200 مليون جنيه.. قرار قضائي عاجل ضد مستريح السيارات

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

