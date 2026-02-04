الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الخميس/ طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارا دافئ على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من مدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنهــــا 24 18

دمنهور 23 16

وادي النطرون 24 18

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 24 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 24 18

شبين الكوم 23 16

طنطا 22 11

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 15

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 25 14

نخل 25 05

كاترين 19 03

الطور 24 14

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 18

الغردقة 25 18

الإسكندرية 24 15

العلمين 23 14

مطروح 24 14

السلوم 23 14

سيوة 25 13

رأس غارب 23 13

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 16

شلاتين 28 17

حلايب 26 17

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 10

سوهاج 26 10

قنا 25 12

الأقصر 26 13

أسوان 27 14

الوادي الجديد 26 09

أبوسمبل 28 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 32 23

المدينة 29 16

الرياض 23 13

المنامة 23 17

أبوظبي 25 18

الدوحة 24 15

الكويت 21 10

دمشق 17 05

بيروت 18 13

عمان 19 07

القدس 19 09

غزة 21 13

بغداد 20 07

مسقط 25 22

صنعاء 24 07

الخرطوم 34 21

طرابلس 23 17

تونس 17 12

الجزائر 21 17

الرباط 20 15

نواكشوط 27 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 12 06

إسطنبول 15 11

إسلام آباد 20 07

نيودلهي 23 10

جاكرتا 31 24

بكين 06 09-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 14 02

أثينا 17 08

روما 14 09

باريس 11 08

مدريد 14 05

برلين 01 01-

لندن 11 07

مونتريال 05- 16-

موسكو 13- 22-

نيويورك 00 07-

واشنطن 01- 11-

أديس أبابا 24 11


 

هيئة الأرصاد الجوية شديد البرودة الصعيد سيناء

