السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى

قال الرئيس السيسي، إننا نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي بالقاهرة في حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية والنقدية للاقتصاد المصري.

واسترسل: بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 5.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي،: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة، مع الجانب التركي، تتسم بالطموح، جوهرها تحسين المصالح المتبادلة لشعبينا، وبما يتماشي مع متطلبات العصر.