وزير الإسكان يلتقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة أهم الملفات

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في أول لقاء عقب تشكيل المجلسين ضمن لقاءاته الدورية مع النواب، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة أهم الملفات، بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.



واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالنواب، مقدمًا التهنئة لهم لحصولهم على ثقة المواطنين في دوائرهم، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين مختلف أجهزة الوزارة والجهات المعنية، وكذا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولا سيما أن نواب البرلمان هم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع، مشيرا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن التنسيق المستمر يسهم في تذليل التحديات، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

وأكد الوزير على الدعم الكامل من الوزارة بكافة الهيئات والأجهزة لحل كل المشكلات التى تمس المواطنين فى دوائر أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاستماع لصوت أهالينا فى كافة ربوع مصر .

واستعرض اللقاء أبرز محاور عمل وزارة الإسكان سواء التي يتم العمل عليها حاليًا أو خلال المرحلة المقبلة، وموقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجالات الإسكان، والمرافق، وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك الموضوعات المرتبطة باحتياجات المواطنين بدوائرهم المختلفة.

وأعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على حرصه للتواصل معهم والتنسيق بما يخدم مطالح المواطنين، والتوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربينى عن اعتزازه وحرصه على عقد هذا اللقاء الدورى والعمل كفريق واحد من أجل الوطن ، وأكد على استمرار التواصل وعقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التكامل بين وزارة الإسكان ونواب الشعب، بما يخدم الصالح العام، ويحقق تطلعات المواطنين.