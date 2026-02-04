وزير الإسكان يؤكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والنظافة بشواطئ بالعلمين الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لبحث موقف تطوير وتشغيل الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة، ومتابعة منظومة الإدارة والخدمات المقدمة بها.



وأكد وزير الإسكان خلال الاجتماع على أهمية تقديم خدمات متكاملة بالشواطئ تليق بمكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وسكنية على أعلى مستوى.

وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والنظافة والسلامة، وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة التشغيل، بما يضمن راحة وأمان المواطنين والزائرين.

واستعرض الاجتماع خطط التطوير الموضوعة لمنظومة الشواطئ، وأسلوب إدارة وتشغيل الخدمات، وتقديمها للتجمعات السكنية بالمدينة ومنها "الأبراج الشاطئية وكومبوند مزارين والحي اللاتيني وداون تاون"، بما يسهم في تحسين تجربة رواد الشواطئ وتعزيز جاذبية المدينة خلال الموسم الصيفي وباقي العام، وتقديم خدمات على أعلى مستوى لسكان المدينة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه وزير الإسكان باستمرار المتابعة الدورية لموقف التشغيل والتطوير، لضمان الحفاظ على المستوى المتميز لشواطئ مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق المستهدفات التنموية للمدينة.