مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي

انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي بعد أدائه أمس أمام البنك، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن مباريات الدوري.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: “بن رمضان النهارده تقيل وتقيل أوي كمان ، كان مضيع مجهود الفرقة ومش عارف ينقل الفرقة من الخلف لـ الأمام ، أنا بصراحة مستغرب من مستوى بن رمضان اللي وقع أوي كده”.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.