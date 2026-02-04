قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا
الرئيسان السيسي وأردوغان يشاركان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي

حازم إمام
حازم إمام
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي بعد أدائه أمس أمام البنك، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن مباريات الدوري.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: “بن رمضان النهارده تقيل وتقيل أوي كمان ، كان مضيع مجهود الفرقة ومش عارف ينقل الفرقة من الخلف لـ الأمام ، أنا بصراحة مستغرب من مستوى بن رمضان اللي وقع أوي كده”.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله من مباراة الفريقين، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.

حازم إمام الأهلي محمد علي بن رمضان

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

لعبة روبلوكس

شديدة الخطورة| حظر لعبة روبلوكس فى مصر.. كيف تحمى أطفالك منها؟

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

بوستر مسرحية تاتو
أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

