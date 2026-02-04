الغرف التجارية: اتفقنا مع الجانب التركي على إنشاء مناطق صناعية وتنمية الاستثمارات المشتركة

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي على إنشاء مناطق صناعية وتنمية الاستثمارات المشتركة؛ بهدف التصدير لدول اتفاقيات التجارة الحرة في أفريقيا والوطن العربي.

وقال أحمد الوكيل، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، إنه يحب بأشقائنا أصحاب الأعمال في تركيا، مؤكدا أن مواجهة التحديات القادمة هو ما نسعى إليه جميعا.

ولفت إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، سيعملان على وضع خطة عمل لبرنامج زمني وفقا للميزات النسبية التي تملكها المحافظات التركية والمصرية.