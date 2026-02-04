الرئيس التركي: مستعدون للتعاون مع مصر في مجال بناء السفن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه نعمل على إعداد مستشفيات المدينة التي تعتبر احد المشروعات الرائدة، مشيرا إلى أنه تبهر تلك المجمعات الصحية الضخمة كل من يراها، مؤكدا أنه قمنا بأنشاء 27 مستشفى في المحافظات التركية، والتي أصبحت شعار القطاع الصحي في تركيا.

وقال أردوغان، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع الرئيس السيسي، أنه نستطيع في مجال بناء السفن التعاون مع مصر، مؤكدا أنه نحن على أتم الإستعداد للتعاون مع مصر في هذا المجال، وهناك فرص هائلة للتعاون بين البلدين.

وتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه نحن منفتحون على جميع المقترحات للوصول لـ 15 مليار دولار، من اتفاقيات بين مصر وتركيا.