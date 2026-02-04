قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تلغي محادثات عمان مع إيران بسبب خلاف على جدول الأعمال
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
اسماء محمد

تعد بذور الكتان من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية التى تساعد في حماية الجسم من أمراض عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع verywellhealth نكشف لكم أهم فوائد بذور الكتان الصحية.

يخفف الإمساك


يحتوي بذر الكتان على 25% من الألياف القابلة للذوبان و75% من الألياف غير القابلة للذوبان و تعمل الألياف القابلة للذوبان على تحسين صحة الميكروبيوم المعوي، بينما تزيد الألياف غير القابلة للذوبان من حجم البراز، وهما عاملان قد يساعدان في الوقاية من الإمساك .

في إحدى الدراسات، لاحظ المشاركون الذين تناولوا 50 غراماً من بذور الكتان يومياً لمدة شهر زيادة في حركة الأمعاء، وانخفاضاً في الانتفاخ، وتحسناً في تنوع البكتيريا في الأمعاء.

أظهرت أبحاث أخرى أن دقيق بذور الكتان يحسن أعراض الإمساك ويزيد من وتيرة التبرز أكثر من اللاكتولوز (مُليّن للبراز).

صحة القلب

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث، إلا أن الأحماض الدهنية الأساسية ، والليغنان، والألياف الموجودة في بذور الكتان قد تُفسر فوائدها للقلب، مثل:

خافض لضغط الدم
مضاد لتصلب الشرايين (مضاد لتكوين اللويحات)
خفض الكوليسترول
مضاد للالتهابات
تثبيط اضطراب النظم القلبي (عدم انتظام ضربات القلب)
خلصت إحدى الدراسات إلى أن بذور الكتان قد تخفض ضغط الدم، ولكن بشكل طفيف فقط ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن حتى الانخفاض الطفيف في ضغط الدم قد يفيد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم .

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

يقلل الإصابة بالسرطان

إلى جانب العلاج القياسي، دُرست بذور الكتان لدورها المحتمل في بعض أنواع السرطان المرتبطة بالهرمونات، وذلك لاحتوائها على مركبات الليغنان التي تؤثر على مستقبلات الإستروجين.

أظهرت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن الجمع بين بذور الكتان والتاموكسيفين (دواء يُستخدم أحيانًا لعلاج سرطان الثدي) يُقلل من حجم الورم كما أنه يثبط نمو سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الإستروجين، مما يؤدي إلى انخفاض عام في خطر الإصابة ومع ذلك، لم تُجرَ أي تجارب سريرية حول فوائد بذور الكتان لدى البشر المصابين بسرطان الثدي أثناء العلاج بالتاموكسيفين .

سرطان الثدي

أوصى الخبراء بأن يقتصر استخدام بذور الكتان لدى المصابات بسرطان الثدي على الكميات الموجودة في الأطعمة، وأن يتجنبن استخدام مكملات بذور الكتان وينطبق الأمر نفسه على المصابات بسرطان البروستاتا.

سرطان البروستاتا

يخفف أعراض انقطاع الطمث

تشير الأبحاث إلى أن بذور الكتان حسّنت من وتيرة وشدة الهبات الساخنة ، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ كما تناولت الدراسة ضمور المهبل ومع ذلك، لم تُظهر بذور الكتان تأثيرات إيجابية قاطعة على أعراض انقطاع الطمث الأخرى.

هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث الحاسمة لتحديد ما إذا كان بذر الكتان يمكن أن يعالج أعراض انقطاع الطمث.

يقلل خطر مرض السكري

الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني أو مقدمات السكري والذين تناولوا مكملات بذور الكتان شهدوا تحسناً في:

سكر الدم الصائم
الهيموجلوبين A1c (HbA1c)
مقاومة الأنسولين
في دراسة أخرى، انخفض مستوى السكر في الدم الصائم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري الذين تناولوا 40 جرامًا أو 20 غرامًا من مسحوق بذور الكتان يوميًا لمدة 12 أسبوعًا؛ وكان الانخفاض الأكبر في المجموعة التي تناولت 40 جرامًا من بذور الكتان يوميًا ومع ذلك، لم تُفيد بذور الكتان في علاج مقاومة الأنسولين.

بذور الكتان فوائد بذور الكتان بذر الكتان القلب السرطان سرطان الثدي سرطان البروستاتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية الثقافة المالية لتعزيز الاستثمار الرشيد وحماية المواطنين

جانب من اللقاء

وزير الإسكان يلتقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة أهم الملفات

 أسعار الجنيه الذهب في الكويت

أسعار الجنيه الذهب في الكويت يوم الأربعاء

بالصور

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان
الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

الكتان
الكتان
الكتان

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية
لغذاء لذيذ..بسلة بالجزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد