أحمد موسى يشيد بزيارة أردوغان للقاهرة: مصر وتركيا لديهما أكبر جيشين بالمنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاء إلى مصر لحضور المنتدى الاقتصادي المصري التركي المشترك، ومعه وفد كبير جدًا، إذ إن الحكومة التركية تكاد تكون حاضرة بالكامل في الزيارة، إضافة إلى 500 من أكبر رجال الأعمال المتواجدين في المنتدى الاقتصادي المصري التركي.



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه هي قمة الاستقرار الإقليمي، موضحًا: «إحنا بنتكلم على أكبر جيشين متواجدين في المنطقة، وتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات اليوم».

وأضاف: «هيكون فيه تعاون كبير جدًا في التصنيع والسياحة العلاجية، وشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والتعاون في المجال الزراعي، وسيكون هناك شراكة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي».

وأوضح أن مستوى العلاقة بين مصر وتركيا يذهب إلى مجالات بعيدة جدًا، مشيرًا إلى أن تركيا بلغ حجم صادراتها السنة الماضية أكثر من 200 مليار دولار، ولديهم صناعات عسكرية متقدمة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 9 مليارات دولار، ونسعى للوصول إلى 15 مليار دولار خلال فترة قريبة، كما أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ 4 مليارات دولار، والرقم في زيادة.

وتابع: «تركيا شايفة إن مصر تكون بوابة للمنتجات التركية داخل القارة الإفريقية، ومن خلال مصر سيتم مشاركة الشركات التركية داخل قطاع غزة في أعمال الإعمار».

وذكر أن تركيا اليوم أصبح لديها صناعات عسكرية قوية جدًا، وسيكون هناك تعاون في نقل التكنولوجيا بين البلدين، وفي مجالات البنية التحتية وصناعة السيارات، موضحًا أن لديهم سيارة جديدة تم إنتاجها العام الماضي، وقد أهدى الرئيس التركي هذه السيارة للرئيس السيسي، الذي قادها اليوم، وهي سيارة كهربائية مُصنعة في تركيا.

واختتم: «كان المنتدى اليوم مليئًا برجال الأعمال، بحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين ونحو 500 رجل أعمال تركي، وسيكون هناك تعاون في مجال الطيران والسياحة والغاز واستكشاف مناطق الغاز والمعادن من خلال الشركات والمؤسسات المختلفة، وهناك جزء خاص بالسياسة».