خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
توك شو

أحمد موسى يشيد بزيارة أردوغان للقاهرة: مصر وتركيا لديهما أكبر جيشين بالمنطقة

إسراء صبري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاء إلى مصر لحضور المنتدى الاقتصادي المصري التركي المشترك، ومعه وفد كبير جدًا، إذ إن الحكومة التركية تكاد تكون حاضرة بالكامل في الزيارة، إضافة إلى 500 من أكبر رجال الأعمال المتواجدين في المنتدى الاقتصادي المصري التركي.
 

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه هي قمة الاستقرار الإقليمي، موضحًا: «إحنا بنتكلم على أكبر جيشين متواجدين في المنطقة، وتم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات اليوم».

وأضاف: «هيكون فيه تعاون كبير جدًا في التصنيع والسياحة العلاجية، وشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والتعاون في المجال الزراعي، وسيكون هناك شراكة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي».

وأوضح أن مستوى العلاقة بين مصر وتركيا يذهب إلى مجالات بعيدة جدًا، مشيرًا إلى أن تركيا بلغ حجم صادراتها السنة الماضية أكثر من 200 مليار دولار، ولديهم صناعات عسكرية متقدمة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ 9 مليارات دولار، ونسعى للوصول إلى 15 مليار دولار خلال فترة قريبة، كما أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ 4 مليارات دولار، والرقم في زيادة.

وتابع: «تركيا شايفة إن مصر تكون بوابة للمنتجات التركية داخل القارة الإفريقية، ومن خلال مصر سيتم مشاركة الشركات التركية داخل قطاع غزة في أعمال الإعمار».

وذكر أن تركيا اليوم أصبح لديها صناعات عسكرية قوية جدًا، وسيكون هناك تعاون في نقل التكنولوجيا بين البلدين، وفي مجالات البنية التحتية وصناعة السيارات، موضحًا أن لديهم سيارة جديدة تم إنتاجها العام الماضي، وقد أهدى الرئيس التركي هذه السيارة للرئيس السيسي، الذي قادها اليوم، وهي سيارة كهربائية مُصنعة في تركيا.

واختتم: «كان المنتدى اليوم مليئًا برجال الأعمال، بحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين ونحو 500 رجل أعمال تركي، وسيكون هناك تعاون في مجال الطيران والسياحة والغاز واستكشاف مناطق الغاز والمعادن من خلال الشركات والمؤسسات المختلفة، وهناك جزء خاص بالسياسة».

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

