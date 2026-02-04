قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص

بلال صبري
بلال صبري
تقى الجيزاوي

كشف المنتج بلال صبري عن موقفه بعد قرار نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، بشأن حذف جميع مشاهد البلوجر «أم جاسر» من مسلسل «روح OFF»، تمهيدًا لمشاركته في ماراثون رمضان 2026.

وقال بلال صبري، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إنه قرر وقف المسلسل تمامًا، مؤكدًا أنه لن يحذف مشاهد أم جاسر، وأن هذا قراره النهائي، خاصة أنها تجسد دور سيدة تقدم محتوى عبر تطبيق «تيك توك»، ويقتصر دورها على مشهدين فقط. وأضاف أنه استأذن الفنان أشرف زكي، لكن حدثت العديد من التدخلات، ما أدى إلى تفجر هذه الأزمة.

واستكمل بلال صبري، معلقًا: «أم جاسر دي إنسانة ومحبوبة وبتؤدي دورها كويس، وهي بتجسد شخصية واحدة عايشة في حارة شعبية وبتقدم محتوى كوميدي على التيك توك، ودورها مشهدين بس. وهي جاتلي المكتب وقالتلي إن حلم حياتها تمثل. وحصلت برضه أزمة فيلم (التاروت)، وشيلنا مشاهد على غزلان، وبرضه الفيلم ما نزلش لحد دلوقتي.. هو مفيش غير بلال صبري؟».

وأضاف بلال صبري أنه يحترم الفنان أشرف زكي ويعتبره أخًا له، مؤكدًا أنه دائمًا ما يفكر في مصلحة النقابة، لكن الأعمال الفنية حاليًا تحتاج إلى مشاركة البلوجرز في الأعمال الفنية.

واختتم بلال صبري حديثه بالإشارة إلى أن صانع المحتوى إسلام فوزي طرح فيلمًا عُرض على منصة «شاهد»، ولم تتدخل النقابة أو توقف العمل.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن حذف مشاهد أم جاسر في مسلسل «روح OFF»

من جانبه، علّق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة مسلسل «روح OFF»، مؤكدًا أن النقابة لا تمانع استكمال تصوير العمل، بشرط الالتزام الكامل بلوائح النقابة واستبعاد البلوجر «أم جاسر» من المشاركة في المسلسل.

وأوضح أشرف زكي، في تصريحات صحفية، أنه في حال تنفيذ قرار الاستبعاد، يمكن لفريق العمل استئناف التصوير فورًا بدءًا من اليوم، مشددًا على أن النقابة لا تعادي أي عمل فني، لكنها تلتزم بتطبيق القوانين المنظمة للمهنة دون استثناءات.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أعلنت إيقاف مسلسل «روح OFF» ومنعه من العرض خلال الموسم الرمضاني 2026، بسبب مخالفته الصريحة لتعليمات وقرارات النقابة، وذلك بعد توجيه أكثر من تنبيه وتحذير لمنتج العمل بضرورة الالتزام باللوائح المعمول بها.

وأشارت النقابة، في بيان رسمي، إلى أن آخر المخالفات تمثلت في ظهور منتج المسلسل في مقطع فيديو متداول أثناء تعاقده مع البلوجر «أم جاسر» للمشاركة في أحد الأعمال الفنية، وهو ما يُعد مخالفة واضحة لقرارات النقابة التي تحظر الاستعانة بغير المقيدين بجداولها دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو محاولات للتحايل على القوانين، مشددة على أن حماية المهنة وصون حقوق أعضائها تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن أي عمل فني لا يلتزم بالضوابط القانونية سيواجه إجراءات حاسمة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن قرار إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائي ولا رجعة فيه، التزامًا بتطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واحترام قواعد العمل داخل الوسط الفني.

