طريقة عمل البفتيك بمذاق شهي

يعد البفتيك من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها على مائدة السفرة المصرية، سواء خلال الأيام العادية أو العزومات.. ولكن كيف تعديها بمذاق شهي؟.

نعرض لكم طريقة عمل البفتيك، من خلال خطوات الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج “اتفضلوا عندنا” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير البفتيك

لحمة بفتيك

بصل

ملح

فلفل أسود

بهارات

لبن بودرة

بابريكا مدخنة

صويا صوص

دقيق

بيض

ماء

بقسماط

زيت للقلي



طريقة عمل البفتيك

في بولة متوسطة تَبِّلي اللحمة بجميع التوابل، ثم ضعيها في البيض، ثم في الدقيق.

اقلي اللحمة في زيت غزير، وقلبيها من الجهتين.

قدمي البفتيك ساخنا مع البطاطس المقلية والأرز والسلطة.