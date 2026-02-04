قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه

أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر .. شهدت أسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض اهتمامًا واسعًا في السوق المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تصدرت عمليات البحث عبر محركات البحث المختلفة، بعد الإعلان عن تخفيضات جديدة على أحدث إصدارات شركة أبل، وهو ما دفع شريحة كبيرة من المستهلكين لمتابعة التحديثات الرسمية للأسعار واتخاذ قرارات الشراء بناءً عليها.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل الإقبال الكبير على هواتف آيفون داخل السوق المحلي، خاصة مع طرح موديلات جديدة تتمتع بإمكانات تقنية متطورة، إلى جانب التغيرات المستمرة في سياسات التسعير التي تؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في قطاع الهواتف الذكية الفاخرة.

آيفون 17 برو ماكس

تخفيضات جديدة على أسعار هواتف آيفون 17 في مصر

أعلنت شركة تريدلاين اليوم عن تحديث شامل لقائمة أسعار هواتف iPhone في مصر، تضمن تخفيضات ملحوظة على أسعار هواتف iPhone 17، بما في ذلك الموديل الجديد كليًا iPhone Air، الذي حظي باهتمام واسع منذ انطلاقه في الأسواق العالمية والمحلية.

وتعد هذه الخطوة بمثابة إعادة صياغة واضحة لخريطة التسعير في سوق الهواتف الذكية الراقية بمصر، خاصة أنها جاءت بعد مطالب متكررة من المستهلكين بضرورة مراجعة الأسعار الرسمية لتتوافق مع القدرة الشرائية وتطورات السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

أسعار iPhone 17 Pro Max بعد التخفيض

وفقًا للبيان الرسمي الصادر بشأن الأسعار الجديدة، جاءت أسعار هاتف iPhone 17 Pro Max بعد التخفيض لتغطي عدة سعات تخزينية تلبي احتياجات المستخدمين المختلفة داخل السوق المصري.

بلغ سعر iPhone 17 Pro Max سعة 256GB نحو 87،777 جنيهًا، بينما سجل سعر iPhone 17 Pro Max سعة 512GB نحو 107،700 جنيه، ووصل سعر نسخة 1TB إلى 119900 جنيه، في حين بلغ سعر النسخة الأعلى بسعة 2TB نحو 149900 جنيه، وهو ما يعكس الفروق السعرية المرتبطة بسعة التخزين والإمكانات الموجهة لفئة المستخدمين المحترفين.

آيفون 17

أسعار iPhone Air في السوق المصري

طرح هاتف iPhone Air كأحد أبرز الإصدارات الجديدة ضمن سلسلة آيفون 17، وقد لاقى اهتمامًا لافتًا نظرًا لتصميمه ومواصفاته، إلى جانب سعره الذي يبدأ من فئة أقل مقارنة بإصدارات Pro.

وبحسب الأسعار المعلنة، بلغ سعر iPhone Air سعة 256GB نحو 69،900 جنيه، بينما وصل سعر نسخة 512GB إلى 89،900 جنيه، وسجل سعر النسخة بسعة 1TB نحو 99،900 جنيه، ما جعله خيارًا جذابًا لفئة واسعة من المستخدمين الباحثين عن تجربة آيفون بسعر أقل نسبيًا.

أسعار iPhone 17 Pro بعد التخفيض

شملت التخفيضات أيضًا هواتف iPhone 17 Pro، حيث جاءت الأسعار الجديدة لتوفر بدائل متعددة للمستخدمين الراغبين في مواصفات متقدمة دون الوصول إلى أعلى فئة سعرية.

وسجل سعر iPhone 17 Pro سعة 256GB نحو 83،333 جنيهًا، بينما بلغ سعر نسخة 512GB نحو 99،900 جنيه، في حين وصل سعر النسخة بسعة 1TB إلى 115،500 جنيه، ما يعكس سياسة تسعير مرنة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.

آيفون 17

رسوم هواتف المحمول في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الشهر الماضي عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضبط آليات دخول الأجهزة المستوردة، بما يسهم في دعم التصنيع المحلي وتحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج داخل السوق المصري.

تطور صناعة الهواتف المحمولة في مصر

أوضحت الجهات المعنية في بيان رسمي أن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2025، أسهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 202 مليون جهاز سنويًا، وهو رقم يتجاوز احتياجات السوق المحلي.

وأشار البيان إلى أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر شهدت نقلة نوعية واضحة خلال عام 2025، انعكست بشكل إيجابي على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا، بمختلف خصائصها ومواصفاتها، وبما يناسب جميع شرائح المواطنين.

آيفون 17

وأكدت الجهات المعنية أن هذه الأجهزة أصبحت متاحة في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، وهو ما ساعد على استقرار السوق وتحسين مستوى المنافسة وتوفير خيارات أوسع أمام المستهلك المصري.

