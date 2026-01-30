هل يستحق آيفون 18 الانتظار؟ كل ما نعرفه حتى الآن

أشارت تقارير تقنية عالمية، نقلًا عن مواقع متخصصة بمتابعة أخبار آبل وتسريباتها، إلى أن هاتف آيفون 18 قد يشهد تغييرات أكبر مقارنة بالأجيال السابقة، مع تركيز خاص على الأداء و الذكاء الاصطناعي وتطوير الكاميرا.

أوضحت هذه المواقع أن جزءًا من التسريبات يعتمد على خطط آبل بعيدة المدى لمعالجاتها و تحديثات نظام iOS، إلى جانب توقعات مبنية على نمط التطوير الذي تتبعه الشركة في هواتفها الرئيسية كل عام.

تحسينات متوقعة في الأداء والذكاء الاصطناعي

كشفت التسريبات أن آيفون 18 مرشح للحصول على معالج جديد من فئة Apple Silicon يركز بشكل واضح على قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، مثل معالجة الصور، والتعرف على الصوت، وتخصيص تجربة النظام لكل مستخدم.

أوضحت التقارير أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع اتجاه آبل الأخير في تعزيز ميزات “الذكاء الاصطناعي الشخصي” داخل أجهزتها، بدل الاعتماد الكامل على الخوادم السحابية، وهو ما قد ينعكس على سرعة تنفيذ المهام وتحسين استهلاك الطاقة في الاستخدام اليومي.

تغييرات محتملة في التصميم والكاميرا

أشارت مصادر قريبة من سلاسل التوريد إلى أن آيفون 18 قد يحصل على تحسينات في تصميم الحواف والشاشة، مع استمرار اعتماد شاشات من فئة OLED عالية السطوع ومعدلات تحديث مرتفعة لطرازات البرو.

أوضحت تقارير أخرى أن آبل تعمل على تطوير أنظمة التصوير، سواء من خلال عدسات مطوّرة لالتقاط صور أفضل في الإضاءة المنخفضة، أو عبر تحسينات برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الصور والفيديو مقارنة بالجيل الحالي.