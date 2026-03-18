كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

كشف المطرب اللبناني محمد فضل شاكر تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، موضحًا أنه مرّ بأيام صعبة بسبب تدهور حالته الصحية.

وأوضح محمد فضل شاكر أنه ظل لمدة 4 أيام يعاني من أعراض شديدة، مشيرًا إلى أن درجة حرارته وصلت إلى 40 درجة، كما أكد أنه كان في حالة إعياء شديد وعدم وعي بما يدور حوله.

وأشار إلى أنه اضطر إلى العودة للمستشفى مرة أخرى بعد تدهور حالته الصحية، لافتًا إلى أنه سيبقى هناك لمدة يومين تحت الملاحظة الطبية، بعد أن كان قد غادر المستشفى قبل يومين إثر تحسن مؤقت

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي