الإفتاء توضح حكم قول صدق الله العظيم في الصلاة

أكدت دار الإفتاء أن قول صدق الله العظيم هو مطلق ذكر لله تعالى؛ وقد أُمِرنا بذكر الله تعالى بالأمر العام في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وبالأمر الخاص في خطاب الله تعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ﴿قُلْ صَدَقَ اللهُ﴾ [آل عمران: 95].

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الربط بين قراءة القرآن الكريم وبين هذا الذكر في نهايته لا مانع منه شرعًا؛ إذ هو عبادة أضيفت إلى أخرى.

واستدلت الإفتاء على ذلك بما جاء من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا يومًا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ» قَالَ: أَنَا، قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ» أخرجه البخاري.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن قول عبارة «صدق الله العظيم» بعد الانتهاء من تلاوة القرآن الكريم هو عمل حسن ولا حرج فيه، بل هو من باب الامتثال لأمر الله عز وجل.

وأوضح الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال حول حكم قول «صدق الله العظيم» عقب التلاوة، أن هذا التعبير يأتي تنفيذًا لقوله تعالى: «قُلْ صَدَقَ اللَّهُ» (آل عمران: 95)، إضافة إلى كونه اعترافًا بعظمة القرآن الكريم وسموِّ معانيه، إذ إن كلام الله ليس ككلام البشر، فيعظّمه القارئ والسامع بقولهم «صدق الله العظيم».

وأضاف الدكتور علي جمعة أن الله تعالى هو الصادق في وحيه، ومن رحمته أن أذن لعباده – على ما فيهم من تقصير – أن يتلوا كتابه ويتدبروا آياته، فهو الحبل المتين الذي يصل العبد بربه.

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن بعض من يعترضون على قول هذه العبارة يحتجون بأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الشريعة أثبتت جواز فعل الخير غير المنصوص عليه ما دام لا يخالف الشرع، مستشهدًا بأن الصحابي بلال بن رباح كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء دون أن يوصيه النبي بذلك.