الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الإفتاء: الإحرام للحج قبل الميقات جائزٌ شرعًا وهو الأفضل في هذه الحالة

أحمد سعيد

أكدت دار الإفتاء أن الإحرام للحج - وكذا العمرة - قبل الميقات جائزٌ شرعًا، وهو الأفضل لمن يأمن على نفسه ارتكاب محظورات الإحرام ويخشى أن يفوته الميقات دون أن يحرم. 

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه إذا خشي الحاج من الوقوع في شيء من محظورات الإحرام، فإنه إذا قدَّمه عن الميقات ولا يخشى فوات الميقات دون إحرام فالمستحب في حقه أن يحرم من الميقات.

ما هي محظورات الإحرام؟

وكان الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، كشف عن محظورات الإحرام للعمرة هي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة، ووجبت الكفارة في بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة.

وأضاف علي جمعة، في منشور له عن محظورات الإحرام، أن هذه المحظورات منها:

أ- ما يحرم على الرجل، فيحرم على الرجل لبس المخيط، وكل ما نُسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، كما يحرم عليه وضع غطاء على الرأس، وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

وما يحرم على المرأة المحرمة، فيحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، ولبس القفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

محظورات الإحرام للرجال والنساء

وأوضح: منها كذلك ما يحرم على الرجال والنساء، فيحرم على الرجال والنساء: الطيب، وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن المليِّن للشعر أو الجسم، ولو كان غير مطيَّب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له.

كما يحرم الرفث، أي: المحادثة بشأنه، وليَجتنب المحرمون الفسوق، أي: مخالفة أحكام الشريعة، وكذا الجدال بالباطل.

وأكد علي جمعة، أنه يجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة: فساد العمرة، والكفارة، والقضاء، عدا ما حُرم من الرفث والفسوق والجدال؛ ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط.

كما يُكره في إحرام العمرة ما يُكره في إحرام الحج، مثل: تمشيط الرأس أو حكِّه بقوة، وكذا حكُّ الجسد حكًّا شديدًا، والتزين.

مواصفات ملابس الإحرام

كشفت دار الإفتاء المصرية عن مواصفات ملابس الإحرام للمرأة، وكتبت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: ترتدي المرأة الحاجَّةُ ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها وقدميها.

وبينت أنه يجب أن تكون ملابسُها واسعةً لا تُبرِز تفاصيل الجسد أو تلفت النظر، والمستحب الأبيض، وإن أحرمت فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما فلا حرج.

وشددت على أنه على المرأة ألا تزاحم الرجال، سواء كانت في الحج أو في غيره.

دار الإفتاء الإفتاء الإحرام للحج الإحرام محظورات الإحرام الحج الحج 2026

