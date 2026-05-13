سماع دوي إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني

سٌمع دوى إطلاق نار، اليوم الأربعاء، في مجلس الشيوخ الفلبيني في أثناء محاولة السلطات القبض على عضو بالمجلس صدرت مذكرة اعتقال بحقه من جانب المحكمة الجنائية الدولية؛ لارتكابه جرائم ضد الانسانية، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أب) وشهود عيان آخرون.

ولم يتضح ما الذي أدى لإطلاق النار، أو ما إذا كان هناك مصابون في مجلس الشيوخ من عدمه، حيث بقي السيناتور رونالد ديلا روسا في حصانة حماية من جانب حلفائه من النواب، أثناء محاولة السلطات الفلبينية القبض عليه، ومن الممكن تسليمه لاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد كشفت، أمس الأول، الإثنين، عن مذكرة اعتقال بحق ديلا روسا، رئيس الشرطة الوطنية سابقا، الذي كان أول من طبق عمليات قمع المخدرات في عهد الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، الذي قٌتل خلالها الآلاف من المشتبه بهم، ومعظمهم من صغار المجرمين.

وتتهم مذكرة الاعتقال- التي صدرت في نوفمبر الثاني الماضي- ديلا روسا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ من خلال قتل "ما لا يقل عن 32 شخصا" من بين يوليو 2016 و نهاية أبريل 2028، عندما كان يقود الشرطة الوطنية في ظل حكم دوتيرتي.