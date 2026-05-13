قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلف الحبتور يودع الإسكندرية برسالة مؤثرة ويشيد بجمالها وأهلها
مدبولي يتابع إجراءات طرح الشركات الحكومية بالبورصة ويؤكد الالتزام بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026
المصريين الأحرار: زيارة الرئيس السيسي لأوغندا تؤكد استعادة مصر لدورها التاريخي في أفريقيا
مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة للتنقيب عن الذهب بالمناطق الجبلية بأسوان
الأهلي يتحرك رسميًا .. تطورات جديدة في أزمة إمام عاشور و«آدم وطني»
“بيغش في الحمام”..إلغاء امتحانات طالب أولى ثانوي بمدرسة بالهرم في جميع المواد
القومي لذوي الإعاقة يفتح باب الحوار لتبني أفكار ومشروعات جديدة
الأرصاد تحذّر من موجة حارة ورمال مُثيرة للأتربة غدًا
سماع دوي إطلاق نار في مجلس الشيوخ الفلبيني
الرئيس السيسي: مستعدون لتمويل وحشد التمويل للبنية التحتية المائية في حوض النيل بأوغندا
الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هولندا تتولى رئاسة مجتمع الناتو الكمي عبر الأطلسي خلفًا لبريطانيا لمدة عام

هولندا
هولندا
أ ش أ

 تسلمت هولندا رسميًا رئاسة "مجتمع الناتو الكمي عبر الأطلسي" (TQC) خلفًا للمملكة المتحدة، وذلك خلال الاجتماع العام للمجتمع الذي عُقد في مقر المختبر الوطني الفيزيائي بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضح حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في بيان صحفي اليوم/الأربعاء/، أن هولندا ستتولى رئاسة المجتمع لمدة عام اعتبارًا من مايو الجاري ، فيما ستشغل كندا منصب نائب الرئيس خلفًا لهولندا.

ويُعد "مجتمع الناتو الكمي عبر الأطلسي" منصة أُنشئت عام 2024 في إطار استراتيجية الناتو للتقنيات الكمية، ويضم خبراء في مجالات التكنولوجيا الكمية من الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية وهيئات التمويل والمؤسسات البحثية من 22 دولة حليفة وست دول شريكة.

وأشار الحلف إلى أن المجتمع، رغم طابعه غير الملزم، أصبح منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة من التقنيات الكمية في مجالي الردع والدفاع داخل دول الحلف.

ومن المقرر أن تركز أعمال المجتمع خلال العام المقبل على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل متابعة أحدث التطورات في التقنيات الكمية وانعكاساتها على الأمن والدفاع، وتسريع تبني هذه التقنيات ودمجها في التطبيقات الدفاعية، إلى جانب تعزيز شبكة الصناعات الكمية التابعة للمجتمع.

وأوضح الناتو أن شبكة الصناعة الكمية، التي أُطلقت عام 2023 تحت قيادة الدنمارك، توسعت لتضم أكثر من 240 جهة معنية من 17 دولة حليفة وثلاث دول شريكة، وتهدف إلى دعم التعاون وسلاسل القيمة وتسريع تحويل الابتكارات الكمية إلى تطبيقات عملية.

هولندا الناتو الأطلسي TQC مملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

جانب من اجتماع مستثمرو العاشر من رمضان

تعاون بين مستثمرى العاشر وغرف دبي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

المهندس كريم بدوي وزير البترول خلال الاجتماع

البترول تستعرض جهود توصيل الغاز لقرى بالصعيد ووجه بحري والمجتمعات الجديدة.. تفاصيل

حسن عبد الله

محافظ البنك المركزي: تنسيق مع إفريكسيم بنك لدعم الاحتياطيات الإفريقية من الذهب

بالصور

لتحضيرات عيد الأضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

مديرية العمل بالشرقية تعلن توفير 1977 فرصة عمل.. تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل
فرص عمل

وحدة السكان بالشرقية تطلق مبادرة فكرة لبكرة لتمكين المرأة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد