هولندا تتولى رئاسة مجتمع الناتو الكمي عبر الأطلسي خلفًا لبريطانيا لمدة عام

تسلمت هولندا رسميًا رئاسة "مجتمع الناتو الكمي عبر الأطلسي" (TQC) خلفًا للمملكة المتحدة، وذلك خلال الاجتماع العام للمجتمع الذي عُقد في مقر المختبر الوطني الفيزيائي بالعاصمة البريطانية لندن.

وأوضح حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في بيان صحفي اليوم/الأربعاء/، أن هولندا ستتولى رئاسة المجتمع لمدة عام اعتبارًا من مايو الجاري ، فيما ستشغل كندا منصب نائب الرئيس خلفًا لهولندا.

ويُعد "مجتمع الناتو الكمي عبر الأطلسي" منصة أُنشئت عام 2024 في إطار استراتيجية الناتو للتقنيات الكمية، ويضم خبراء في مجالات التكنولوجيا الكمية من الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية وهيئات التمويل والمؤسسات البحثية من 22 دولة حليفة وست دول شريكة.

وأشار الحلف إلى أن المجتمع، رغم طابعه غير الملزم، أصبح منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة من التقنيات الكمية في مجالي الردع والدفاع داخل دول الحلف.

ومن المقرر أن تركز أعمال المجتمع خلال العام المقبل على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل متابعة أحدث التطورات في التقنيات الكمية وانعكاساتها على الأمن والدفاع، وتسريع تبني هذه التقنيات ودمجها في التطبيقات الدفاعية، إلى جانب تعزيز شبكة الصناعات الكمية التابعة للمجتمع.

وأوضح الناتو أن شبكة الصناعة الكمية، التي أُطلقت عام 2023 تحت قيادة الدنمارك، توسعت لتضم أكثر من 240 جهة معنية من 17 دولة حليفة وثلاث دول شريكة، وتهدف إلى دعم التعاون وسلاسل القيمة وتسريع تحويل الابتكارات الكمية إلى تطبيقات عملية.