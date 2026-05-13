مديرية العمل بالشرقية تعلن توفير 1977 فرصة عمل.. تفاصيل

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية العمل بالشرقية في توفير (١٩٧٧) فرصة عمل شاغرة للشباب داخل (٢٧) مصنع وشركة بالقطاع الخاص ليُدر عليهم دخلاً ثابتاً ليحيوا حياه كريمة، موجهاً مدير مديرية العمل بالتواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وفي هذا السياق أوضح أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته، لافتاً إلى أنه تم توفير( ١٩٧٧) وظيفة شاغرة بالقطاع الخاص بمراكز(فاقوس - العاشر من رمضان - بلبيس - منيا القمح - الزقازيق).

وأشار إلي أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة التوجه لمقر مديرية العمل (الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.