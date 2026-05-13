الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بدون فوائد.. تقسيط صكوك أضاحي الأوقاف عبر بنك مصر لمدة 6 أشهر

جانب من توقيع البروتوكول
عبد الرحمن محمد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ووزارة الأوقاف يهدف إلى إتاحة تقسيط قيمة صكوك الأضاحي للمواطنين وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف و هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر والأستاذ إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر.
وبموجب هذا البروتوكول يقدم بنك مصر حلول دفع رقمية متطورة تتيح لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية تقسيط قيمة صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف على مدار 6 أشهر كاملة دون احتساب أي فوائد أو مصاريف إدارية حيث يتم تفعيل عملية التقسيط بسهولة من خلال التواصل مع مركز اتصالات البنك على رقم 19888 مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وتيسير أداء هذه الشعيرة الدينية.


وأوضح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن هذا التعاون يأتي في توقيت مثالي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وضمن جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز مبادرات التكافل لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا مشيرا إلى أن البروتوكول يجسد تضافر جهود المؤسسات الوطنية لخدمة أبناء الوطن ونشر قيم العطاء والبذل التي يتميز بها الشعب المصري.

من جانبه أكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للبنك كشريك وطني فاعل يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد مشددا على حرص البنك الدائم على تطوير منظومة الخدمات العامة وتقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تضع المواطن في صدارة الأولويات وتتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء.

لتحضيرات عيد الأضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

