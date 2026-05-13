الأوقاف توضح حقيقة طرح شقق سكنية جديدة بالمحافظات.. «خاص»

نفت وزارة الأوقاف بصورة رسمية وقاطعة ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض الصفحات والمواقع غير الموثقة بشأن وجود إعلانات حالية لطرح شقق أو وحدات سكنية تابعة لهيئة الأوقاف في المحافظات.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في تصريح خاص لـ« صدى البلد»، أن الهيئة تتابع باهتمام ما ينشر من أخبار كاذبة تهدف إلى تضليل المواطنين، مؤكداً أن هذه الإعلانات لا تمت للواقع بصلة ولم تصدر عن أي جهة تابعة للوزارة.

وشدد الدكتور أسامة رسلان على أن المصدر الوحيد والصحيح لأي إعلانات تتعلق بالوحدات السكنية أو الاستثمارية هو الموقع الرسمي لهيئة الأوقاف المصرية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية الموثقة للهيئة على موقع “فيسبوك”.

تحذير من أعمال النصب

وحذر المتحدث الرسمي جميع المواطنين من الانسياق خلف هذه الشائعات أو التعامل مع الجهات المجهولة التي تروج لهذه الطروحات الوهمية تجنباً للوقوع في فخ النصب والاحتيال.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك إجراءات قانونية وإدارية واضحة في عمليات الطرح والترسية، ولا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أو تقديم مستندات إلا من خلال القنوات الرسمية المعلنة.

وطالب رسلان المواطنين بتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة، مؤكداً أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تستغل اسمها في ترويج أخبار كاذبة أو ممارسة أعمال النصب على المواطنين.