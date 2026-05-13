وزارة الأوقاف توسع نشاط الواعظات بـ 89 درسًا منهجيًّا و26 قافلة دعوية ومجالس فقهية بالمحافظات

عملت وزارة الأوقاف على توسيع نطاق نشاط الواعظات من خلال تنفيذ 89 درسًا منهجيًا و26 قافلة دعوية، بالإضافة إلى عقد مجالس فقهية في عدد من المحافظات، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الوعي الديني والفكري وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الاستراتيجية الشاملة للوزارة الرامية إلى بناء وعي رشيد وتنمية الروابط المجتمعية. شملت الخطة الدعوية تنفيذ دروس منهجية في 13 مديرية، ركزت على قضايا متنوعة مثل التفسير، الحديث الشريف، الفقه، السيرة النبوية، والتربية الإيمانية. كما تضمنت مناقشة مشكلات فكرية وسلوكية بأسلوب يجمع بين التأصيل الشرعي والفهم الواعي لطبيعة الواقع الحديث.

إلى جانب ذلك، تم تنظيم 26 قافلة دعوية شملت زيارات لعدد من المساجد والمناطق المتنوعة، حيث جرى نشر الفكر الوسطي وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة. تضمنت هذه القوافل التركيز على التوعية بأحكام العبادات والمناسبات الدينية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا اجتماعية وأسرية تهم المجتمع بشكل يومي.

كما قامت الوزارة بعقد 26 مجلسًا فقهيًا في 9 مديريات مخصصة للواعظات، بهدف شرح الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة الجمهور واستفساراتهم الفقهية. وقد تميزت هذه المجالس بلغة مبسطة تراعي احتياجات الناس وتتناسب مع تحديات العصر. تعكس هذه الأنشطة تنامي الدور الفاعل الذي تلعبه الواعظات في الساحة الدعوية، حيث يتمحور عملهن حول تعزيز القيم الدينية والتربوية، وترسيخ مبادئ الرحمة والاعتدال والانتماء.

وتتجسد من خلال هذه الجهود رؤية وزارة الأوقاف نحو بناء إنسان قادر على الموازنة بين الفكر السليم والسلوك القويم لتأسيس مجتمع واعٍ ومتقدم.