جوزي مسافر وبيطلب صور وفيديوهات خاصة.. هل ده حرام؟.. إلهام شاهين تجيب

ردت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال سيدة تقول : " جوزي مسافر بره وبيطلب مني صور خاصة، ومكالمات فيديو خاصة، هل هذا حرام".

وقالت العقيدة والفلسفة، إن الله قال "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، وهذا يؤكد أن كل طرف ستر للآخر، وأن العلاقة الزوجية قائمة على الستر.

وأضافت الدكتورة إلهام شاهين، خلال حوارها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا »، المذاع على قناة سي بي سي، أن الستر لا يتحقق من خلال العلاقات أو المحادثات الإلكترونية.

الستر لا يتحقق عبر الإنترنت

وأشار إلى أن الستر لا يتحقق من خلال المكالمات بالفيديو، وإرسال صور خاصة، وأنه لا ينبغي للزوج المسافر أن يطلب من زوجته صورًا أو فيديوهات شخصية ترسلها إليه عبر الهاتف أو الإنترنت، كما يجب على الزوج مراعاة خصوصية زوجته والحفاظ على سترها.

وأضحت أن على الزوجة أيضًا أن تخشى ما قد يحدث بعد الطلاق أو الخلافات الزوجية من تجاوزات قد تصدر من بعض الأزواج، خاصة مع احتمالية تعرض الهاتف للسرقة أو اختراق البيانات، ما قد يؤدي إلى تسريب تلك الصور أو المقاطع الخاصة.

حرام

وتابعت أن هذا الفعل حرام، وأن هناك أشخاص تكون مسؤولة عن نقل الرسائل، ولذلك عليها عدم فعل ذلك، وأن الزوج قد ينزل إجازة ويجلس مع زوجته، أو يقدم لها استضافة معه.